تسابيح مبارك خاطر عودي كما كنت بالسودان

مذيعة قناة النيل الأزرق سابقاً تسابيح مبارك خاطر، لا شك بأنها مذيعة شابة ذات قدرات ممتازة وأداء سلس ولكننا صدمنا بعد انتقالها لقناة الحدث. Advertisements وبحسب صحيفة الدار، قامت بازالة الطرحة والثوب اللذان كانا يزيدانها روعة وجمالاً حيث قامت بالظهور على طريقة مذيعات القنوات العربية بالشعر الطويل فقط واللغة الضعيفة والرجوع إلى الحق فضيلة يا تسابيح عودي كما كنت بالسودان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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