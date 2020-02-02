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إصابة عدد من المواطنين إثر لسعات نحل أثناء أداء صلاة الجمعة بأمدرمان

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 02-فبراير-2020

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إصابة عدد من المواطنين إثر لسعات نحل أثناء أداء صلاة الجمعة بأمدرمان

 

أصيب عدد من المواطنين بمنطقة العباسية بام درمان بلسعات نحل هاجم المواطنين أثناء أداءهم لصلاة الجمعة داخل المسجد مما أدى إلى قطعها ليتم الاتصال بشرطة النجدة والتي بدورها اتصلت بشرطة الحياة البرية ليتم إرسال الشرطي ياسين الذي سيطر على الخلية التي كانت في باطن الأرض.

 

 

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كما تم إسعاف المصابين بحسب صحيفة الدار لتلقي العلاج هذا وقد قالت شاهد عيان إنه لابد للمواطنين من إبلاغ شرطة النجدة في حال عدم معرفتهم للرقم الخاص بالحياة البرية محذرة من خطورة النحل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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