إصابة عدد من المواطنين إثر لسعات نحل أثناء أداء صلاة الجمعة بأمدرمان

التاريخ: 02-فبراير-2020
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أصيب عدد من المواطنين بمنطقة العباسية بام درمان بلسعات نحل هاجم المواطنين أثناء أداءهم لصلاة الجمعة داخل المسجد مما أدى إلى قطعها ليتم الاتصال بشرطة النجدة والتي بدورها اتصلت بشرطة الحياة البرية ليتم إرسال الشرطي ياسين الذي سيطر على الخلية التي كانت في باطن الأرض.
كما تم إسعاف المصابين بحسب صحيفة الدار لتلقي العلاج هذا وقد قالت شاهد عيان إنه لابد للمواطنين من إبلاغ شرطة النجدة في حال عدم معرفتهم للرقم الخاص بالحياة البرية محذرة من خطورة النحل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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