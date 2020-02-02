مشاورات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة البنك المركزي

تلقى محافظ بنك السودان المركزي خطاباً من المدير التنفيذي ممثل السودان في مجلس المديرين التنفيذيين يهنئ فيه البروفيسور بدر الدين عب الرحيم، بمناسبة تعيينه محافظاً لبنك السودان المركزي.

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وأشار المدير التنفيذي في خطاب التهنئة بأن تعيين المحافظ جاء في وقت عصيب حيث يواجه الاقتصاد الكلي تحديات الانكماش وتفاقم معدلات التضخم، وأبدى المدير التنفيذي بالصندوق ثقته في محافظ بنك السودان بحسب قيادته الرشيدة وخبرته السابقة لإعادة الاقتصاد السوداني نحو مساره المستهدف بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بجانب العمل في إطار المجموعة الأفريقية الأولى.

وأوضح الصندوق بحسب صحيفة آخر لحظة، أنه على استعداد للعمل مع بنك السودان المركزي في هذا الإطار وأوضح محافظ بنك السودان المركزي أن المشارات جارية مع الصندوق لإرسال فريق عمل لإعادة هيكلة بنك السودان قريباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)