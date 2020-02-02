تجمع المهنيين: زواحف النظام البائد لن تخيفنا ولن ننهزم بعد النجاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قلل الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين مولانا إسماعيل التاج، من تحركات منسوبي النظام السابق، وقال “إن زواحف النظام البائد لن تخيفنا ولن ننهزم بعد النجاح الذي تحقق لثورة ديسمبر”.

وأكد التاج دور لجان المقاومة في حراسة الثورة وتفكيك النظام البائد. ودعا لتكاتف كل الجهود، والوحدة لبناء السودان الجديد والمضي قدماً في حماية الثورة وأهدافها.

وخاطب التاج اليوم “الأحد” ندوة سياسية نظمتها لجنة معلمي محلية مدني الكبرى بالتعاون مع لجنة معلمي مدرسة مدني الثانوية بنات حول “تكوين لجان التسيير والنقابات في ظل قانون تفكيك النظام البائد”.

ونوه التاج، لجهود وتدابير الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية بعد إجازة الموازنة الجديدة والترتيبات لعقد المؤتمر الاقتصادي.

وأكد ضرورة تبعية بنك السودان المركزي لمجلس الوزراء وبإشراف المجلس السيادي، وتسريع وتيرة تعيين الولاة المدنيين لإدارة دفة العمل بالولايات وتفكيك نظام المؤتمر الوطني.

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وأشار لمساعي الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام من خلال مفاوضات جوبا، وأكد أن شهر فبراير الحالي سيشهد تقدماً كبيراً في ملف السلام.

بدروها، أكدت ممثل لجنة المعلمين المركزية قمرية عمر، ضرورة تشكيل لجان التسيير للمعلمين بالولايات، وانعقاد اللجان التمهيدية والتصعيد للجنة المركزية لخدمة قضايا المعلم.

وشددت على إزالة التشوهات في مرتبات المعلمين والتي حدثت بسبب نظام الإنقاذ خاصة المفارقات في السلم الوظيفي التي عانى منها المعلمون في الحقبة الماضية.

وأكدت ضرورة إعادة الحقوق لأهلها، ونبهت لأهمية مراجعة المناهج والاهتمام بتدريب وتأهيل المعلمين.

باج نيوز