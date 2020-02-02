(500) بلاغ فساد لرموز النظام السابق بالنيابة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، صلاح منَّاع، عن تكوين لجان مشتركة بين لجنتهم مع النيابة العامة لمراجعة تصديقات الأراضي والقروض المصرفية خلال فترة النظام البائد، وقال منَّاع لـ(كنداكة نيوز)، أن النيابة تتحرى في أكثر من (500) بلاغ فساد متعددة الأطراف لرموز النظام السابق، وأكد منَّاع، أن لدى النيابة العامة ملفات فساد جاهزة، وتابع بالقول ” لكن لابد من دراسة الملفات و من الإجراءت السليمة حتى نتبين الحقيقة بتلك الإجراءات لمباشرة العمل بالطرق القانونية”.

ونبه إلى إعادة النظر في كل البلاغات التي تتعلق بقضايا الفساد، وأفصح عن تنسيق للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد مع النيابة فيما يتعلق بهذه الملفات.

جريدة التيار