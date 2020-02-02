الإمام الصادق المهدي يدعو حملة البندقية إلى القدوم للتحاوُر بالعقل والكلم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، أهل السودان إلى التّصدِّي لكل مُخرِّبٍ يقف أمام تحقيق السلام الشامل العادل، وقال إنّه تُوجد فُرصة كبيرة للسودان لتحقيقه، وأضاف: “لكن للأسف معانا ناس مُهرِّجين يسعون لتخريب السلام”.

وخَاطَبَ المهدي أمس، حَشداً جَماهيرياً بمدينة نيالا، وقاطعه البعض أثناء الحديث بهتافات “وينو السلام وينو؟” ما أحدث ضجة بالمنصة، فرد بوصفهم بالمُؤلفة جيوبهم، ودعا الجميع بألا يلتفتوا لدعاة تشويش السلام، وأعلن المهدي أنّهم سيتحدّثون مع العالم العربي والأسرة الدولية بأن يُراعوا أنّ السُّودان بعد التخريب الذي فعله الرئيس السابق عمر البشير لا سبيل للتّعامُل معه إلا بالتسليم للجنائية الدولية ومُحاسبة كل من هَتَكَ أعراض الشعب وسفك الدماء، ودعا الذين مازالوا يَحملون البندقية إلى القدوم للتحاوُر بالعقل والكلمة، ودعا لدعم نجاح حكومة الفترة الانتقالية للوصول إلى انتخابات وعندها “الحشّاش يملا شبكتو”، وقال إنّهم مَع تَعيين الوُلاة المَدنيين، لكنّ حال أيِّ خلافٍ، فالشعب سَيَقُول كلمته.

صحيفة الصيحة