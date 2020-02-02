الحركة الإسلامية تحذر الحكومة من المساس بالقوانين الإسلامية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت الحركة الإسلامية بيانا شديد اللهجة حذرت فيه الحكومة من المساس بالقوانين الإسلامية. وقالت الحركة في البيان الذي تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (إن ما أجازه مجلس الوزراء من تعديلات في القوانين وإلغاءه لقوانين الشريعة الإسلامية واحدا تلو الآخر ليضع الجميع أمام الأمر الواقع يعد تجاوزا في صلاحيات الحكومة الانتقالية واختطافا لإرادة الأمة وتحكما من أقلية غير متفق عليها في إرادة هذا الشعب المسلم ومصيره وإن ذلك لأمر جلل). وأضاف البيان: (لم يكن صمتنا عن ضعف ولا عجز ولكن تغليبا لصوت الحكمة والتي تقتضي اليوم منا أن نعلن أننا لن نصمت على المساس بالقوانين الإسلامية ولن نسمح بإعادة الشعب السوداني إلى جهالات فرضها عليه المستعمر في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. وإننا هنا نعبر عن إرادة هذا الشعب المسلم التي تأبى الفحشاء وسوء الأخلاق. ومن هذا المنطلق فإننا نقول للحكومة بشقيها العسكري والمدني أنه قد أعذر من أنذر فدون ما يخططون له ويأملون فيه خرط القتاد وقطع الأعناق). وقال البيان: (لقد قدمت الحركة الإسلامية في سبيل هذا الدين وفي سبيل أمن هذه البلاد عشرات الآلاف من الشهداء ولن نسمح بإختطاف إرادة هذا الشعب المسلم ومستعدون لتقديم المزيد ونحن نأمل صادقين أن لا نضطر لمواجهة ستكون عليكم وبالا).

بيان-مهم-للحركة-الاسلامية-فبراير2020م-