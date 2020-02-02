حضر الكاردينال فخسر الهلال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? تعادل الهلال امام مضيفه الاهلي وخرج بفارق نقطه .

@ الهلال غادر البطوله منذ ان خسر امام النجم بامدرمان .

@ الفريق الذي يخسر بارضه لا يتأهل حتي لو فاز خارج ارضه .

@ الهلال كسب خارج ارضه مبارتين من ثلاث وبرغم ذلك خرج بسبب هزيمة داخل الارض .

@ خروج الهلال طبيعي وغير الطبيعي استمراره في المنافسه على حساب فريق بقامة اهلي القرن .

@ كتبنا قبل المباراة عن المشاكل التي تحاصر اللاعبين وحملنا الكاردينال مسئولية الخروج .

@ صدق حدسنا وخرج الهلال حيث توفرت كل اسباب الخروج .

@ رقم قياسي في تغيير الاجهزه الفنيه والاداريه ، غياب الرواتب واختفاء المستحقات ، التسجيلات الاداريه وغياب النظره الفنيه وغير ذلك الكثير .

@ عموماً مبروك للاهلي التأهل المستحق وهاردلك اخوان بوي .

@ مبروك لشوال الارز (تركي) وللكاف وللتمهيداب ولكل من فرح لخروج الهلال .

@ شكرا ً للجماهير الوفيه التي تدافعت منذ الصباح الباكر نحو الاستاد وعادت بعد منتصف الليل وهناك من عاد فجراً .

@ شكراً لهلالاب الولايات الذين عادوا والدموع على المآقي .

@ هاردلك الوزيره الجميله بت البوشي التي دعمت الهلال معنوياً .

@ شكراً لفوزي التعايشه الذي بعث بروشته فنيه وشكراً اسطورة الهلال كسلا الذي ظل يتابع من دبي كافة مباريات الهلال بقلب العاشق الولهان .

???? الجماهير راهنت على اطهر لكن مدرب الاهلي الذي درس الهلال جيداً فرض عليه رقابه صارمه .

@ مدرب الاهلي استفاد من نصيحة حماده صدقي الذي قال (امسكو اطهر تتاهلوا)

@ سليم مفتاح النصر امام بلانتيوم لم يكن في يومه .

@ سليم افضل كبديل وعبد الرءوف مكسب حقيقي .

@ العراقي لم يفتح الله عليه بهدف الي الان و كردنه سيجري معه تسويه فكردنه لا يدفع لمحترف بالدولار ليواجه به اندية الدوري المحلي .

???? صحف التمهيدي ستبرز اليوم خروج الهلال في صدر صفحتها الاولي .

@ ظل التمهيداب في اسوأ حالاتهم النفسيه و سيد البلد ينفرد بتمثيل السودان خارجياً .

@ جماهير الهلال تنبأت بخروج الهلال منذ ان شاهدت كردنه على المقصوره .

@ قلناها سابقاً ونعيدها اليوم (الهلال لا يكسب في وجود الكاردينال)

@ الشرطه حضرت للاستاد بكثافه ورغم ذلك فشلت في حماية الملعب من الدخلاء .

???? عطفاً على قرار الاتحاد العام بشأن عمومية النادي اصدر التحالف المريخي بياناً حاداً حشد بالعبارات غير اللائقه والمفردات البذيئه تجاه الاتحاد العام .

@ المثير للسخريه ان بيان التحالف خُتم بعباراة (عشت يا مريخ ، موفور القيم) !!

@ ترى عن اي قيم يتحدث هؤلاء !!

@ على التحالف مراجعه من يصيغ البيانات باسمه .

???????? كلام سياسه .

@ خلال (30) عام من عمر الانقاذ تضاعفت اسعار مكونات الخبز عشرات المرات ورغم ذلك لم يجرؤ اتحاد المخابز على رفع اسعار الخبز ذلك ان الانقاذ كانت تتعامل معهم بقبضه امنيه باطشه .

@ اتحاد المخابز لم يرفع اسعار الخبز فحسب بل ضاعفه عدييل في خطوه لا تعني غير استحقار الدوله وتحدي السلطات .

@ تحدي اتحاد المخابز للدوله والقانون ينبغي مواجهته بالحسم الثوري اولاً ودخول الدوله مجال صناعة الخبز ثانياً .

@ مخابز المانيه تعمل بالطاقه الشمسيه يا مدني .