طالبة تشنق نفسها بحبل لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضعت تلميذة بمرحلة الأساس حداً لحياتها شنقاً بحبل داخل منزل أسرتها جنوب الخرطوم.

ووفقاً للبلاغ الذي تقدمت به والدة الطفلة المتوفية لقسم الشرطة، فإن ابنتها وهي طالبة تدرس بمرحلة الأساس الصف الخامس، كانت قد عادت من المدرسة نحو الساعة الثانية ظهراً وتناولت وجبة الفطور وتحدثت معها في بعض الأمور، وذهبت إلى غرفتها.

وبعد ساعة من الزمن قالت الأم إنها نادت ابنتها عدة مرات إلا أنها لم تجب عليها، وإنها دخلت إلى غرفتها ووجدت الباب مغلقاً، ونادت على شقيقها وقاما بفتح الباب ووجداها معلقة على السقف مشنوقة، وتم الاتصال بقسم الشرطة وجاءت الشرطة إلى موقع الحادثة، وقاموا بإنزال الجثمان، وتمت معاينة الجثة ولم تكن هنالك آثار ضرب أو أذى جسيم سوى علامة بسيطة بالعنق، وإن الحبل الذي شنقت به ابنتها نفسها لا يحمل بصماتها وكان باللون الأخضر.

وقامت الشرطة بحسب صحيفة آخر لحظة، بتحويل الجثة إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة، وتم فتح بلاغ تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة، وفي انتظار تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.