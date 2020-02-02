شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دونت شرطة الجريف شرق بلاغاً تحت طائلة المادة 51 اجراءات من القانون وذلك بعد العثور على جثة مواطن في العقد الثالث من عمره بمنطقة الكماين.

وعقب ورود البلاغ تحركت قوة بحسب صحيفة الدار، إلى مكان الحادث واتخذت كل الاجراءات القانونية اللازمة وبواسطة فريق العمل الفني تم التصوير والتحريز ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي ونقلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ومن خلال المعاينة الظاهرية لا توجد آثار واضحة على الجثة. المادة السابقة وانتهت رحلة الهلال.. بقلم حسن عمر خليفة المقالة القادمة طالبة تشنق نفسها بحبل لهذا السبب…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة رجل مقتولاً بالجريف شرق … لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.