الحبُ يؤدي أحياناً الي ( نط ) السياج ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• بكل صراحة .. الهلال لم يظهر بالمستوى المطلوب امام الاهلي المصري .. وأهدر الضيوف فرصاً مضمونة امام مرمى جمال سالم.

• هذا لا يعني ان الهلال لا يستحق التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال افريقيا.

• خسارة الازرق امام النجم النجم الساحلي بأم درمان .. ساهمت كثيرا في الخروج من البطولة الافريقية.

• فريق جمع (10 نقاط) وودع البطولة .. بالفعل كرة القدم مجنونة.

• مستوى اللاعب العراقي عماد محسن .. ليس له علاقة بالضجة التي صاحبت إنتقاله للهلال.

• هذا اللاعب كان خصما كبيرا على الهلال .. وكان الافضل الدفع بالمهاجم محمد موسى الضي منذ البداية.

• ما لم يحالف التوفيق النقر في وضع التشكيلة المناسبة .. لخوض واحد من أهم مباريات الهلال هذا الموسم.

• بالمقابل نجح الاهلي المصري في فرض أسلوبه على الهلال .. وأدار المباراة على النحو الذي يريده.

• الفريق المصري تفاجأ كثيرا بمستوى الهلال .. وكان يتوقع ان يجد نفسه تحت الضغط طيلة الـ90 دقيقة.

• بالرغم من تقدمه في النتيجة .. دفع مدربه السويسري بالمزيد من المهاجمين .. في اشارة واضحة لرغبته في تحقيق الفوز على الهلال .. بعد ان جاء الي ارض الملعب لتحقيق التعادل .. من أجل ضمان الترقي للمرحلة التالية.

• الحكم المغربي رضوان جيد تحامل على الهلال .. بإشهار البطاقات الصفراء في حالات لا تستحق .. وقد أشار بعض خبراء التحكيم ان الحكم قام بتطبيق القانون.

• مستوى المغربي على كل حال .. لا يصل لمرحلة تحطيم الكراسي .. واقتحام أرضية الملعب بالرغم من وجود هذا العدد الكبير من قوات الشرطة.

• لكن جنون كرة القدم .. وحب الهلال قاد الجماهير للخروج من طورها .. والتعبير عن الدواخل بهذه الطريقة.

• يجب ضبط النفس .. وهذا هو حال كرة القدم .. ويجب ان نتوقع فيها كل الاحتمالات .. ونتقبل الخروج من البطولات مثلما نفرح لحظة الفوز.

• وهناك خطوات تتبع في حال وقوع ظلم تحكيمي على الفريق .. وذلك بتقديم شكوى مصحوبة بتسجيل للحالات التي وقع فيها الظلم الي (الكاف).

• هاردلك جماهير الهلال.

• نذكر الجميع ان الهلال وصل لهذه المرحلة .. والفريق ليس على في قمة مستواه.

• الكبير .. الكبير.

• من الحب ما تسبب في (نط) السياج.

((صمت اخير))

• نحن الهلال بنريدو جد.