استجابة الجبهة الثورية لدعوات الحرية والتّغيير لمناقشة الخلافات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الجبهة الثورية، ترحيبها ببيان “قِوى الحُرية والتّغيير” بشأن إرسال وفودٍ للجلوس مع حركات الكفاح المُسلّح، وقُبُولها للجلوس ومُناقشة كل القضايا محل التبايُن.

وقال الناطق باسم الجبهة أسامة سعيد في بيان أمس، إنّ “الثورية” تنظر بعين الرضاء لتصريحات قادة “الحُرية والتّغيير” التي أكّدت فيها أنّ السلام هو القضية المركزية للثورة، فَضْلاً عن إشادتهم بالتقدُّم الكَبير الذي تَحَقّقَ في السلام بجوبا، واعتبر بيان “الحُرية والتّغيير” خطوةً إيجابيةً لتصحيح مواقف تصريحات سابقة ساهمت في تكدير صفو علاقة النِّضال المُشترك.

صحيفة الصيحة