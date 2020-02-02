السفارة في بكين: قرار إجلاء الطلاب السودانيين من أوهان أو إبقائهم تتّخذه القيادة السياسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت سفارة السودان في بكين، إنّ قرار إجلاء الطلاب السودانيين من “أوهان” الصينية أو إبقائهم تتّخذه القيادة السياسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأكّد القائم بالأعمال عصام الدين الخضر في اتّصال هاتفي مع (الصيحة)، أنّه لم تُسجّل حتى أمس أيّة إصابة وسط الطلاب أو الجالية بفيروس “كورونا”، وأوضح أنّ السفارة تتعاون مع طلبات الخُرُوج الفردية كَافّة بإصدار الخطابات وضمان المُوافقة على الخُرُوح، وحثّت السفارة الطلاب بالتزام الهُدوء والبقاء في منازلهم لتفادي العدوى.

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وفي السياق، طمأنت وزارة الصحة، المُواطنين بخلو البلاد من أيّة إصابات بـ”كورونا”، وأكدت مُراقبة كل المعابر عبر الأدوات الصحية التي تكشف المرض، خاصة للقادمين من الصين، واستبعدت الاتجاه لوقف الرحلات الجوية بين السودان والصين.

وقال مدير إدارة الإصحاح البيئي والتلوُّث بالوزارة عبد الماجد مردس أمس، إنّ وَقف الرحلات قرارات سيادية، وأقرّ بأنّ النظام البائد أورث نظاماً صحياً مُنهاراً ومُتخلِّفاً ولا يمتلك اتّخاذ القرارات الصحية، وأضاف بأنّ الوزارة الآن تتبع مبدأ الشفافية، وأكّد أنّ كل القادمين من الدول التي يُوجد بها المرض يتم فحصهم عبر البوابة الحرارية ويتم توقيف أيِّ مسافر درجة حرارته أقل من (38).

الصيحة