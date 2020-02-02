قوى الحرية والتغيير تكشف عن وجود 400 شركة تتبع للأجهزة النظامية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت قوى الحرية والتغيير، عن وجود (400) شركة تتبع للقوات النظامية.

وقال القيادي بالتغيير، عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، صديق يوسف، إن إدارة الجمارك تعد مدنية، وأضاف لـ”كنداكة نيوز”:” قوات الجمارك مدنية، ولا علم لي بتمسك رئيس مجلس السيادة بأنها عسكرية”.

وطالب في ذات الاتجاه بأن تؤول جميع الصناعات المدنية المتعلقة بالقوات النظامية إلى وزارة المالية.

وذكر صديق، أنه يجب أن تكون كل الصناعات المدنية تابعة لوزارة الصناعة وليس الجيش.

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وأكد أن تلك المؤسسات تجارية وصناعية، وقال:”أي حاجة تبعوها ناس عمر البشير للجيش والأمن والشرطة”.وجزم بأيلولة تلك المؤسسات لوزارة المالية، وإدارتها من قبل وزارتي التجارة والصناعة حسب تخصص كل مؤسسة.

وتقول لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية، إن 80% من الشركات الحكومية لا تورد إيراداتها إلى الخزينة العامة.