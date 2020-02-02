دسيس مان في السجن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت مصادر مطلعة، السبت بأن قوات الشرطة ألقت القبض على ايقونة الثورة الشهير بـ”دسيس مان” بتهمة تهديد نظامي بالفصل من الخدمة. وأضافت المصادر بأن دسيس مان اودع سجن أم درمان لمخالفته مادة في القانون الجنائي، بيد أن الآخير رفض الانصياع وقام بتهديد الشرطي بالفصل من المؤسسة . وأقتادت الشرطة دسيس مان الى القسم حيث دونت في مواجهته بلاغات في نيابة الخرطوم وسط، واتخذت اجراءات تمهيدا لمحاكمته.

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