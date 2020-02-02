ازمة وقود جديدة بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت ولاية الخرطوم أزمة حادة في الوقود”الجازولين والبنزين” دخلت يومها الثاني أمس”السبت”.

وقالت صحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم”الأحد” إنّ الصفوف عادت مرة أخرى إلى محطات الوقود بالإضافة إلى خلو كثير منها من الوقود.

وأشارت إلى الصفوف تواجدت في بحري وأم درمان وجنوب الخرطوم، وسط تذّمر من أصحاب المركبات والركاب.

وقطع وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم باستلام ولاية الخرطوم لحصتها كاملة”2400 متر مكعب” وعزا الوزير في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الدولية وجود صفوف للبنزين والجازولين بالإضافة لوجود بعض الطلمبات فارغة إلى بطء السحب من الشركات وعدم اكتماله أمس”السبت”.