مشاورات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة بنك السودان

الخليج 365 :

أعلن بدر الدين عبد الرحيم محافظ بنك السودان المركزي، أن المشاورات جارية بين البنك وصندوق النقد الدولي، لإرسال فريق لإعادة هيكلة بنك السودان قريباً. فيما أكد الصندوق، استعداده للعمل مع بنك السودان، وتقديم المساعدات الفنية للعمل سوياً نحو إعادة الاستقرار الاقتصادي، وتلقى محافظ البنك المركزي خطاباً من المدير التنفيذي للصندوق، ممثل السودان في مجلس المديرين التنفيذيين، وخاطب المدير التنفيذي، المحافظ بصفته المحافظ المناوب للسودان في مجلس المحافظين بالصندوق.

واعتبر المدير التنفيذي، أن تعيين المحافظ جاء في وقت عصيب، حيث يواجه الاقتصاد الكلي تحديات الانكماش وتفاقم معدلات التضخم. وأكد المدير التنفيذي ثقته في قيادته الرشيدة وخبرته السابقة لإعادة الاقتصاد السوداني نحو مساره بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وأعلن استعداد الصندوق للعمل في إطار المجموعة الإفريقية الأولى لتناول تلك الموضوعات، ونوه إلى استعداد الصندوق للعمل جنباً إلى جنب مع بنك السودان في هذا الإطار.