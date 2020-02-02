مدني عباس مدني يؤكد التزامه بحل أزمة الخبز خلال ثلاثة أسابيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدّد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني التزامه بحلّ أزمة الخبز خلال ثلاثة أسابيع.

وشدّد مدني في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأحد” بأنّ أيّ جهة تبيع الخبز المدعوم بزيادة لن تتاح لها فرصة العمل وستطالها يد القانون.

وقال” ما في حاجة اسمها اتحاد مخابز، وأي جهة تبيع الخبز المدعوم بزيادة لن تتاح لها فرصة العمل”.

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وكشف عن أنّ لجنته ستهتم أيضًا بالولايات لا سيما أنّ بعضها غير ملتزمة بالسعسر وأخرى لا تصلها نصف حصتها من الدقيق.

وأرجع المقاومة الحالية لسياسات وزارته بسبب إجراءات ضبط الأسواق.

وأردف” ولكنّ نفس الحكومة أطول وسننتصر”.