- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جدّد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني التزامه بحلّ أزمة الخبز خلال ثلاثة أسابيع.
وشدّد مدني في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأحد” بأنّ أيّ جهة تبيع الخبز المدعوم بزيادة لن تتاح لها فرصة العمل وستطالها يد القانون.
وقال” ما في حاجة اسمها اتحاد مخابز، وأي جهة تبيع الخبز المدعوم بزيادة لن تتاح لها فرصة العمل”.
وكشف عن أنّ لجنته ستهتم أيضًا بالولايات لا سيما أنّ بعضها غير ملتزمة بالسعسر وأخرى لا تصلها نصف حصتها من الدقيق.
وأرجع المقاومة الحالية لسياسات وزارته بسبب إجراءات ضبط الأسواق.
وأردف” ولكنّ نفس الحكومة أطول وسننتصر”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدني عباس مدني يؤكد التزامه بحل أزمة الخبز خلال ثلاثة أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.