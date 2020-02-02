سرقة القرن تفضح الانظمة العربية.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كان مخزيا موقف الأمارات والبحرين وسلطنة عمان وهم يشكلون حضورا على مذبح القدس وفى محضر الارهابيان المجرمان ترامب ونتنياهو ومن يساندهما من الصهيونية المسيحية والصهيونية اليهودية ويمكننا القول ان هؤلاء السفراء الذين خانوا القدس وباعوا الاقصى كانوا يمثلون الصهيونية الاسلامية فالصهيونية ليست مرتبطة بدين ما بل الاديان منها براء وهى ليست إلا نظاما سياسيا ظالما مستبدا سارقا غير مراع للقيم والأخلاق والمبادئ التى توافق عليها الناس ورأوها حسنة فى ذاتها .

هؤلاء الصهاينة العرب الحاضرين فى ساحة مذبح القدس أو اولئك الحاضرين باموالهم لتغيير الحقائق وتسديد الفواتير التى يحددها ترامب الطامع فى كل ثروات الامة وهؤلاء لامشكلة لديهم ان يسلموه كل شيئ مقابل ان يحميهم بل أنهم حتى لايستطيعون رفض طلب له أو الاعتراض على رؤية يطرحها ، هؤلاء سارعوا بتأييد سرقة القرن وصفقة العار عبر حضورهم فى لحظة ومكان اعلانها أو بدعمهم لها ماليا ، وهؤلاء جاهروا بالمعصية ولم يكن لهم ورع يحجزهم عن ذلك لكن اخرين كانوا محرجين فلا هم يستطيعون تأييدها علنا خجلا من شعوبهم ولا هم يستطيعون رفضها والاعتراض عليها علنا خوفا من ترامب ، وهؤلاء الاذلاء التزموا الصمت عله يخرجهم من حالة الحرج التى يعيشونها لكن سيدهم الذى يريد مزيد الاذلال لهم ابى منهم هذا الموقف مع علمه أنهم سيعملون على تطبيق خطته ويشتركون معه فى التآمر على امتهم لكنه اراد منهم الاعلان جهرة عن ذلك والعمل على الوقوف العلنى الصريح الى جانبه وبالتالى بعيدا عن مواقف شعوبهم وامتهم وهم لايستطيعون رفض طلب له وسيفعلون مايرغب فيه مجبرين وكفاهم هذا ذلا وهوانا.

ويقتضى الانصاف ان نذكر بالفخر والاعتزاز مواقف قلة قليلة جدا من النظام الرسمى العربى وقفت مع شعبها وناصرت قضية الامة واستنكرت صفقة العار ورفضت المشاركة فى سرقة القرن وعلى رأس هذه الانظمة الحكومة السورية التى جهرت بالرفض المطلق للتآمر على القدس وعارضت بيع فلسطين ، وهناك الحكومة اللبنانية والى حد ما العراقية التى تعانى من بعض الاشكالات مما لايجعل موقفها مجمعا عليه فى داخلها حالها حال الوضع فى لبنان ، ولايمكن عدم ذكر الرئيس التونسى المقاوم قيس سعيد الرافض جهرة لاى بند فى هذه المؤامرة الذاهب الى ان القبول بها يعتبر خيانة للامة وتعاملا صريحا مع الاعداء وهو ما يضع مرتكبيه فى خانة المجرمين الذين يجب ان تتم محاكمتهم.