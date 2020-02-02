صور من الفساد لاتخطر على البال

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرة هى القصص المتداولة عن اشكال من الفساد عند النظام البائد والتى ظلت تظهر كل مرة بشكل يثير الاستغراب ويدفع الى رفع حاجب الدهشة من افعال الاسلاميين وتفننهم فى ابتكار مختلف الوسائل لاكل اموال الناس بالباطل واستخراج تصاديق واذونات صرف من الخزينة العامة لبنود يحتار الانسان فيها كما يحتار ايضا فى جرأتهم وعدم حيائهم وهم يثبتون على الورق وبصورة رسمية مبالغ خرافية طائلة باعتبارها مصروفات عادية وبشكل قانونى وسليم فهم الحكام الباسطون سيطرتهم على البلد وليس لاحد ان يحاسبهم حتى اذا حدث التغيير وتمت الاطاحة بالنظام الفاسد سعى هؤلاء خوفا من افتضاح امرهم وملاحقتهم سعوا الى اخفاء معالم جريمتهم وعمل بعضهم على طمس معلومات قد تدينهم فعمدوا – فى حدود استطاعتهم – الى محاولة ابادة هذه المستندات لكن شباب الثورة وقفوا لهم بالمرصاد وقد تم اكتشاف المحاولة صدفة ولاندرى كم عملية من قبل المجرمين نجحت فى ابادة الادلة على الجريمة .

الشباب بالكلالكة كانوا مع الموعد وهم يوقفون ابادة هذه المستندات وقد اتصلوا بالجهات المختصة التى اعطت الشباب عربتين من الشرطة وقضى الجميع الليلة فى الموقع يحرسون المستندات وفى مكانهم جاءهم وكيل النيابة وتم تحريز المستندات وضبطها وهى تحتوى اشياء عجيبة لايمكن ان تخطر على البال وهذا بعض ما حوته من صور الفساد :

… مرتبات ثابتة لرجال بعنوان مرضعين

…. شطة بقيمة 15 مليون جنيه فى الشهر (يعنى خمسمائة جنيه فى اليوم للشطة)

… فرامل وغيار زيت لعربة المعتمد بمبلغ 750 مليون جنيه.

… مبالغ كبيرة (33 مليون جنيه) للثاثيث تصرفها اللجان الشعبية .

…. فاتورة الفطور 800 مليون شهرياً

… 11 مليون قيمة كبابى الشاى ( الاوانى)

… 45 مليون قيمة الشاى الشهر أى 1500جنيه يوميا وهذا شاملا أيام الجمع والعطلات الرسمية.

…. هناك 2000 خيمة موجودة جاءت للمتضررين من الامطار ولم يتم توزيعها للمستحقين

هذا غيض من فيض وصور من فساد النظام البائد