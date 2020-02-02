لجنة مشتركة بين المالية واتحاد اصحاب العمل لدراسة زيادات الضرائب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعلنت لجنة التسيير لاتحاد اصحاب العمل السوداني، تجميد العمل بقانون الزيادات الضريبية الجديدة.

وقال رئيس اللجنة هاشم مطر، انه تم الاتفاق خلال اجتماع مشترك ضم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي ووفد الاتحاد والامين العام لديوان الضرائب، على تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والضرائب وممثلي اصحاب العمل وخبراء مختصين لدراسة زيادات الضرائب ورفع توصيات بشأنها لمجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها.

وأكد مطر في بيان صحفي اليوم “الاحد”، ان الاتحاد وعقب اكتمال هياكله التنفيذية الجديدة لمرحلة ما بعد التغيير سينتهج نهجاً مغايراً لما كان سائداً خلال الفترات السابقة بتحجيم دوره اقتصاديا واجتماعيا.

وقال ان المرحلة الانتقالية تمثل نقطة تحول للتاسيس لانطلاقة اقتصادية متينة وقوية، يعمل الاتحاد بكل مكوناته القطاعية والولائية على المساهمة فيها بشكل مؤثر وايجابي لدعم الاقتصاد.

واكد مطر حرصهم على لدفاع عن مصالح عضوية الاتحاد المنتشرة بقطاعات الاعمال، ونوه الى لقاءات مرتقبة لوفد الاتحاد مع وزارات الصناعة التجارة، الخارجية، العدل، وزارة العمل وولاية الخرطوم وغيرها لبحث قضايا السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لتنمية الاقتصاد وتغليب مصالح واهداف الثورة وانجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بمعاش المواطن.

ولفت الى خطة الاتحاد الخارجية للتواصل مع تنظيمات قطاعات الاعمال بالدول الخارجية بما يحقق المصالح المشتركة وكيانات ومنظمات الاعمال الاقليمية والدولية.