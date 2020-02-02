مشاورات لإرسال فريق من صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة بنك السودان

أعلن محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم، أن المشاورات جارية بين البنك وصندوق النقد الدولي، لإرسال فريق لإعادة هيكلة بنك السودان قريباً.

فيما أكد الصندوق، استعداده للعمل مع بنك السودان، وتقديم المساعدات الفنية للعمل سوياً نحو إعادة الاستقرار الاقتصادي.

وتلقى محافظ البنك المركزي خطاباً من المدير التنفيذي للصندوق، ممثل السودان في مجلس المديرين التنفيذيين، وخاطب المدير التنفيذي، المحافظ بصفته المحافظ المناوب للسودان في مجلس المحافظين بالصندوق.

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واعتبر المدير التنفيذي، أن تعيين المحافظ جاء في وقت عصيب، حيث يواجه الاقتصاد الكلي تحديات الانكماش وتفاقم معدلات التضخم وأكد المدير التنفيذي بحسب صحيفة الدار، ثقته في قيادته الرشيدة وخبرته السابقة لإعادة الاقتصاد السودانى نحو مساره بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وأعلن استعداد الصندوق للعمل في إطار المجموعة الأفريقية الأولى لتناول تلك الموضوعات، ونوه إلى استعداد الصندوق للعمل جنباً إلى جنب مع بنك السودان في هذا الإطار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)