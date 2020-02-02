الدستورية تبرئ ثمانية متهمين في بلاغات الترامادول

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على اثر الطعن المقدم من الاستاذ زكريا ربى المحامي برات المحكمة الدستورية ثمانية متهمين في بلاغات مختلفة كانت المحكمة قج ادانتهم بالسجن لمدة عشرون عاماً وعشر سنوات حيث اوضح الاستاذ زكريا بان الترامادول عقار طبي طاعناً في الحكم الصادر في مواجهة موكليه.

وبحسب الدار فانها قد تحصلت على المذكرة الكاملة الصادرة من المحكمة الدستورية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)