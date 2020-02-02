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القبض على متهم بسرقة عربة محامي معروف

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 02-فبراير-2020

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القبض على متهم بسرقة عربة محامي معروف

 

 

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تمكنت شعبة مباحث المدينة بحري من القاء القبض على متهم سطا على عربة محامي وتمكن من سرقة مستندات ومبلغ مالي وقدره 85 ألف جنيه ومبالغ اجنبية وسلسل ذهب بالاضافة الى ختم التوثيق.

 

 

وبالعودة للتفاصيل بحسب صحيفة الدار، عندما ابلغ الشاكي الشرطة بعملية السرقة عندما كانت عربته تقف بالمحطة الوسطى بحري فاتخذت شرطة المباحث الاجراءات القانونية اللازمة وبعد العمل الميداني المكثف تمكنت المباحث من القاء القبض على المتهم وبحوزته بعض من المعروضات وجزء من المبلغ المالي، وجار البحث عن المتهم الثاني كما دونت الشرطة بلاغاً بالحادثة بقسم دائرة الاختصاص وما زال التحقيق مستمراً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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