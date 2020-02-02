القبض على متهم بسرقة عربة محامي معروف

التاريخ: 02-فبراير-2020
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تمكنت شعبة مباحث المدينة بحري من القاء القبض على متهم سطا على عربة محامي وتمكن من سرقة مستندات ومبلغ مالي وقدره 85 ألف جنيه ومبالغ اجنبية وسلسل ذهب بالاضافة الى ختم التوثيق.
وبالعودة للتفاصيل بحسب صحيفة الدار، عندما ابلغ الشاكي الشرطة بعملية السرقة عندما كانت عربته تقف بالمحطة الوسطى بحري فاتخذت شرطة المباحث الاجراءات القانونية اللازمة وبعد العمل الميداني المكثف تمكنت المباحث من القاء القبض على المتهم وبحوزته بعض من المعروضات وجزء من المبلغ المالي، وجار البحث عن المتهم الثاني كما دونت الشرطة بلاغاً بالحادثة بقسم دائرة الاختصاص وما زال التحقيق مستمراً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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