  تفاصيل جديدة حول مقتل طالب كلية شرق النيل ببحري

تابعت مصادر قضية الطالب الجامعي القتيل واصابة اثنان من الطلبة ونقلهم الى مستشفى البراحة واكتمال شفائهم وخروجهم من المستشفى حيث ما زال بقسم الصافية سبعة من الطلاب سوف يتم تقديمهم اليوم الى محكمة جنايات بحري بالازعاج والمشاجرة ويواجه احدهم الاتهام تحت المادة 139 الاذى الجسيم.

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وعلمت مصادر صحيفة الدار بان المتهم بقتل الطالب احمد بخيت قام بحلاقة شعر رأسه بعد ارتكاب الجريمة للتمويه الا ان مباحث بحري والصافية تمكنت من القبض عليه في منطقة الدروشاب ووضعه في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)