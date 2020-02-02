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  تفاصيل جديدة حول مقتل طالب كلية شرق النيل ببحري

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 02-فبراير-2020

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  تفاصيل جديدة حول مقتل طالب كلية شرق النيل ببحري

 

تابعت مصادر قضية الطالب الجامعي القتيل واصابة اثنان من الطلبة ونقلهم الى مستشفى البراحة واكتمال شفائهم وخروجهم من المستشفى حيث ما زال بقسم الصافية سبعة من الطلاب سوف يتم تقديمهم اليوم الى محكمة جنايات بحري بالازعاج والمشاجرة ويواجه احدهم الاتهام تحت المادة 139 الاذى الجسيم.

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وعلمت مصادر صحيفة الدار بان المتهم بقتل الطالب احمد بخيت قام بحلاقة شعر رأسه بعد ارتكاب الجريمة للتمويه الا ان مباحث بحري والصافية تمكنت من القبض عليه في منطقة الدروشاب ووضعه في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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