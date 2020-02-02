احتراق أم وأبنائها بريفي أم روابة

التاريخ: 02-فبراير-2020 فى : حوادث 2 مشاهدة لقى حمد الله حسن صالح البشير (22) سنة مصرعه، كما تعرض شقيقه الرفاعي ووالدتهم شباك حمد الله البشير (37) عاماً إلى إصابات بالغة وحروق بالأيدي والبطن وذلك نتيجة انفجار انبوبة غاز داخل غرفتهم بقرية ود أبو عوة البزعة بوحدة ود عشانا بمحلية أم روابة. Advertisements وقال المواطن الدرديري محمد حامد (شاهد عيان) بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الحريق اندلع في السادسة والربع صباحاً نتيجة تسريب الغاز عبر الأنبوبة مما أدى إلى انفجارها واحتراق الأم وأبنائها داخل الغرفة وفقدانهم الأكسجين تماماً الأمر الذي أدى إلى تفحم الابن الأكبر (معاق) وأصيبت والدته بحروق بالغة نتيجة احتضانها ابنها في محاولة انقاذه بالملابس التي زادت من اشعال النيران فيما أصيب الابن الأصغر (16) عاماً بحروق خفيفة تم إسعاف الأم إلى مستشفى تندلتي ثم مستشفى الخرطوم لخطورة الإصابات لتلقي العلاج، وذلك في ظل غياب والدهم الذي صدم بالخبر وهو خارج القرية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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