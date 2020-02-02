كيان يدفع بمرشحين لمنصب والي الخرطوم

التاريخ: 02-فبراير-2020
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دفع كيان أبناء ولاية الخرطوم بمرشحين لمنصب والي الخرطوم، وهما الفريق عبد المنعم سعيد ورجل الأعمال عمر خليفة موسى، وقطع الكيان حال عدم استجاب المجلس السيادي لاختيار أد المرشحين سوف تستمر الثورة بالخرطوم.
وقال مرشح منصب الوالي رجل الأعمال عمر خليفة محمد موسى في تصريح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، نريد المطالبة بحقوق حكومة الولاية كاملة لأبناء الخرطوم، كاشفاً عن توزيع (1500) قطعة عبارة عن أراضي سكنية ومشاريع زراعية لجهات ليست لها علاقة بالولاية.
وأكد عمر أن هدف الكيان إصلاح حال الخرطوم وحقوقها المسلوبة من قبل النظام البائد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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