محاكمة صبيان بتهمة قتل شاب

التاريخ: 02-فبراير-2020
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شرعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي. وليد حسن موسى في محاكمة صبيين متهمين بقتل شاب طعنا بالسكين اثر خلاف نشب بينهم بالحاج يوسف.
واعلنت المحكمة المتحري في القضية للمثول امامها لسماع اقواله بيومية التحري وتتلخص الوقائع الاولية في ان المجني عليه تقابل مع المتهمين ودار خلاف بينهم على اسرها سدد المتهمان له عدة طعنات في اجزاء متفرقة من جسده.
وتلقت الشرطة بحسب صحيفة السوداني الدولية بلاغا بوقوع الحادث وتحركت قوة الى مسرح الجريمة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة واحيل الجثمان الى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، وبالتحريات تم القبض على المتهمين ودونت الشرطة بلاغاً بتهمة القتل العمد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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