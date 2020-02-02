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آلاف يتظاهرون في غرب كردفان للتنديد بالحكومة

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آلاف يتظاهرون في غرب كردفان للتنديد بالحكومة

خرج آلاف من المواطنين في منطقة الفولة بولاية غرب كردفان استمراراً لسلسلة تظاهرات (الزحف الأخضر)، تهدف للمطالبة بتنحية حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

 

وتظاهر المئات من أنصار البشير بالفولة على الرغم من صدور قرار من والي غرب كردفان، منع فيه التظاهرات في 16 يناير، وطبقاً لمصادر، فإن عدداً كبيراً من المتظاهرين وصلوا من خارج الفولة للمشاركة في الموكب.

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وقال محمد حسن حامد الذي قدم على أنه ممثل الشباب في خطابه إن الثورة السودانية انحرفت من مسارها التي حصرها في معالجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان، وسلم المتظاهرون مذكرة لوالي الولاية، طالبوا فيها بتوفير الخدمات ومعالجة أزمات الولاية البيئية وعدم إقصاء الآخر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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