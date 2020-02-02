نيابة الثراء الحرام تفتح باب التحقيقات حول الاراضي والمنازل الحكومية والساحات العامة

التاريخ: 02-فبراير-2020
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أعلنت لجنة التحقيق في كل التصرفات التي تمت بشأن الأراضي والمنازل والعقارات الحكومية والساحات العامة المسجلة بإسم حكومة السودان أو المملوكة لمؤسسات عامة في الفترة من ١٩٨٩م وحتي أبريل ٢٠١٩م. في محلية الخرطوم الكبرى، الخرطوم وجبل الاولياء.
جميع المواطنين عن بدء مزاولة اعمالها وفتح الباب بحسب صحيفة السوداني الدولية، لتلقي البلاغات والشكاوى حول المخالفات بشأن المخالفات حول تلك الاراضي، وذلك بمقرها بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بالعمارات شارع “17” شمال بنك التنمية الصناعية، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً لمدة شهر من تاريخ النشر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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