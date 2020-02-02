إعلان الولاة والتشريعي نهاية الأسبوع.. والكشف عن أسماء بعض الولاة الجدد

التاريخ: 02-فبراير-2020
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كشفت مصادر عن اتفاق بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء على إعلان حكام الولايات وتسمية نواب المجلس التشريعي نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت المصادر أمس، إن الاتفاق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير قضى بإعلان حكام الولايات وتسمية نواب المجلس التشريعي نهاية الأسبوع الجاري، وفي حال تعذر يكون بداية الأسبوع المقبل.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، كشفت المصادر عن أسماء بعض حكام الولايات الجدد، أبرزهم نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي لولاية الخرطوم، وسارة بدري المحسوبة على ذات الحزب لولاية نهر النيل، والقيادي في المؤتمر السوداني محمد حسن عربي لولاية غرب كردفان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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