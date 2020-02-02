بريتوريا تؤكد دعمها والتزامها بتحقيق السلام في جنوب السودان

أكدت دولة جنوب افريقيا انها ستواصل دعمها لعملية السلام في جنوب السودان والتزامها الكامل بها، واشارت في بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية بمناسبة زيارة الفريق اول سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان لبريتوريا تضامنها مع شعب جنوب السودان في سعيه لايجاد سلام دائم في نهاية المطاف.

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وتعهدت جنوب افريقيا بحسب صحيفة السوداني الدولية بمواصلة جهودها لتشجيع جميع اصحاب المصلحة المعنيين على الالتزام بجميع متطلبات ما قبل المرحلة الانتقالية، والتنفيذ الكامل لاتفاقية تنشيط بشأن حل النزاع في جنوب السودان، وعبرت جنوب افريقيا ثقتها في ان الاطراف سوف تجد ارضية مشتركة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المعاد تنشيطها.

وأشار البيان الى ان زيارة الرئيس كير الى بريتوريا ستتيح فرصة لاجراء محادثات مع نظيره الرئيس رامافوسا حول القضايا الثنائية والاقليمية . وذكر ان المباحثات الثنائية تنطلق من اتفاقية التعاون المبرم بين البلدين في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام 2011 والتي تضمنت التعاون في مجالات الزراعة، التعليم، تطوير البنية التحتية، المواصلات، التعدين، الطاقة، الكهرباء، والنفط والغاز.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)