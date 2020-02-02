حمدوك إلى جيبوتي

يبدأ رئيس مجلس الوزراء، د. عبد الله حمدوك اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى جيبوتي تستغرق يومين، بدعوة من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي ويعقد رئيس الوزراء فور وصوله جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الجيبوتي يتم خلالها بحث، سبل تطوير علاقات البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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ويتم ظهر نفس اليوم عقد جلسة مباحثات بين الجانبين السوداني برئاسة عبد الله حمدوك والجيبوتي برئاسة قيلي، يتم خلال بحث مجالات التعاون الثنائي المشترك لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين. ويشمل برنامج زيارة حمدوك في يومه الاول عقب جلسات المباحثات، زيارة لموانئ جيبوتي والوقوف على تجربتها في هذا المجال.

ويضع حمدوك رئيس منظمة الايقاد للدورة الحالية، يوم غد الاثنين، حجر الأساس للمقر الايقاد الجديد بمدينة هيرموس بالعاصمة جيبوتي، بجانب زيارة منشآت جيوبتي تليكوم وكان سفير جيبوتي لدى الخرطوم احمد علي بري سلم رسالة خطية لرئيس الوزراء من الرئيس الجيبوتي مؤخراً قدم خلالها دعوة الرئيس قيلي الى رئيس الوزراء لزيارة جيبوتي واكد موقف الدعم السريع للسودان في كافة المحافل، ووصفت صحف جيبوتي التاطقة بالعربية، زيارة حمدوك لجيبوتي بالمهمة والداعمة للتواصل بين البلدين، وأمنت على ان التنسيق بين قادة الدول يـاتي تواصلاً للتشاور القائم لخدمة المصالح الاقتصادية، وتعزيزا للدور السياسي في المحافل الدولية والاقليمية خاصة الايقاد.

الخرطوم : أخبار الخليج 365)