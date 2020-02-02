الاربعاء المقبل الجلسة الثانية لجريمة قتل وحرق إثنين من أبناء الفور بود راوة

التاريخ: 02-فبراير-2020 فى : حوادث 33 مشاهدة تشهد المحكمة العامة بمجمع محاكم الحصاحيصا الاربعاء المقبل الجلسة الثانية محاكمة 30 متهماً في قضية مقتل وحرق اثنين من ابناء قبيلة الفور العاملين باحدى كمائن الطوب بود راوة وذلك بموجب البلاغ 248/2019 تحت المادة 130 برئاسة مولانا القاضي محمد رحمة الله. Advertisements تعود تفاصيل هذه القضية لنقاش بين اطرافها في مخبز، حيث سدد احد القتلى طعنة لاحد ابناء المنطقة وقام بتسليم نفسه مع زميله لشرطة ود راوة وبعد وفاة المصاب عقب نقله للمسشتفى هاجم بعض مواطني ودراوة بحسب صحيفة السوداني الدولية مركز الشرطة وقاموا باخراج المتهمين من الحراسة وتم الاعتداء عليهما بالضرب وصبوا عليهما البنزين واشعلوا النار فيهم، وقال عضو هيئة الاتهام المحامي عاكف اسماعيل ان اجراءات المحكمة تسير في هدوء ولا يوجد ما يعكر صفو الامن من الجانبين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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