“الثورية” تستجيب لدعوات “التّغيير” وتقبل الجلوس لمُناقشة الخلافات

أعلنت الجبهة الثورية، ترحيبها ببيان “قِوى الحُرية والتّغيير” بشأن إرسال وفودٍ للجلوس مع حركات الكفاح المُسلّح، وقُبُولها للجلوس ومُناقشة كل القضايا محل التبايُن.

Advertisements

وقال الناطق باسم الجبهة أسامة سعيد في بيان بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ “الثورية” تنظر بعين الرضاء لتصريحات قادة “الحُرية والتّغيير” التي أكّدت فيها أنّ السلام هو القضية المركزية للثورة، فَضْلاً عن إشادتهم بالتقدُّم الكَبير الذي تَحَقّقَ في السلام بجوبا.

واعتبر بيان “الحُرية والتّغيير” خطوةً إيجابيةً لتصحيح مواقف تصريحات سابقة ساهمت في تكدير صفو علاقة النِّضال المُشترك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)