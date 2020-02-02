“اللهم أرحم التعليم الجامعي بالسودان” هذه العبارة تصدرت قائمة أشهر التعليقات المصاحبة لمقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على مواقع التواصل الاجتماعية بالسودان.
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فإن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أظهر طالبات بجامعة سودانية شهيرة يرقصن على “صولة” للعازف السوداني (طاسو) الذي أصبح حديث السوشيال ميديا.
“صولة” طاسو الشهيرة ابتدعها معجبيه من الشباب برفع الكراسي لأعلى ومن ثم الرقص بها أثناء الحفلات التي يحيها العازف الشهير, ويبدو أن تقليعة الشباب قد أعجبت الفتيات ما دفعهم لتقليدهم داخل الحرم الجامعي.
وبعد انتشار المقطع طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المختصة بمراقبة سلوك الطلاب داخل الجامعات وذلك بعد ظهور عدد من الفيديوهات عكست ظواهر سالبة داخل الجامعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طالبات بجامعة سودانية معروفة يرقصن رقصة “طاسو” المثيرة داخل الحرم الجامعي ويثرن موجة من الغضب داخل مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.