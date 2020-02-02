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الأحد 2 فبراير 2020
جدّد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني التزامه بحلّ أزمة الخبز خلال ثلاثة أسابيع.
وشدّد مدني في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم"الأحد" بأنّ أيّ جهة تبيع الخبز المدعوم بزيادة لن تتاح لها فرصة العمل وستطالها يد القانون.
وقال: "ما في حاجة اسمها اتحاد مخابز، وأي جهة تبيع الخبز المدعوم بزيادة لن تتاح لها فرصة العمل".
وكشف عن أنّ لجنته ستهتم أيضًا بالولايات لا سيما أنّ بعضها غير ملتزمة بالسعر وأخرى لا تصلها نصف حصتها من الدقيق.وأرجع المقاومة الحالية لسياسات وزارته بسبب إجراءات ضبط الأسواق.
وأردف" ولكنّ نفس الحكومة أطول وسننتصر".
كانت هذه تفاصيل خبر "نفسنا طويل".. رسالة هامة من الحكومة بشأن أزمة الخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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