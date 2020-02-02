"نفسنا طويل".. رسالة هامة من الحكومة بشأن أزمة الخبز

الأحد 2 فبراير 2020

جدّد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني التزامه بحلّ أزمة الخبز خلال ثلاثة أسابيع.



وشدّد مدني في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم"الأحد" بأنّ أيّ جهة تبيع الخبز المدعوم بزيادة لن تتاح لها فرصة العمل وستطالها يد القانون.

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وقال: "ما في حاجة اسمها اتحاد مخابز، وأي جهة تبيع الخبز المدعوم بزيادة لن تتاح لها فرصة العمل".

وكشف عن أنّ لجنته ستهتم أيضًا بالولايات لا سيما أنّ بعضها غير ملتزمة بالسعر وأخرى لا تصلها نصف حصتها من الدقيق.وأرجع المقاومة الحالية لسياسات وزارته بسبب إجراءات ضبط الأسواق.

وأردف" ولكنّ نفس الحكومة أطول وسننتصر".