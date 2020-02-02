خطوة النعسان تربك الموقف وإتحاد الكرة يرفض إرسال البطاقة الدولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ اتحاد كرة القدم السوداني رفض إرسال شهادة النقل الدولية للاعب المريخ السابق خالد النعسان إلى نادي الثقبة السعودي.

وفق المعلومات التي حصل عليها”باج نيوز”، فإنّ الخطوة جاءت بعد إدخال اللاعب معلوماتٍ غير صحيحة في السيستم وتأكّيده عدم المشاركة مع المنتخب السوداني، ما دعا اتحاد الكرة لعدم إكمال البيانات.

وخالد النعسان كان قد غادر نادي المريخ السوداني لخوض تجربة جديدة مع نادي الثقبة السعودي لمدة ستة أشهر، لكنّ اللاعب وقّع عقدًا لمدة عام ونصف مع نادي المريخ الذي سيعود إليه بعد نهاية عقده مع الثقبة.

وقال مصدر لـ”باج نيوز” إنّ الاتحاد السوداني لكرة القدم أوضح أنّ إرسال بطاقة النقل الخاصة باللاعب سيدخله في أزمة لعدم صحة بيانات خالد النعسان.