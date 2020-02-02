الفاتح النقر يحمل الحكم مسئولية خروج الهلال من ابطال إفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عبر مدرب الهلال الفاتح النقر مدرب عن حسرته على ضياع فرصة التأهل للدور ربع نهائي من دوري أبطال افر يقيا بعد خروج فريقه على يد الأهلي المصري .

وقال النقر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :”الأهلي فريق كبير والحكم أخرج اللاعببن من أجواء المباراة وكانت لدينا ضربة جزاء لم يحتسبها الحكم”،وأضاف: “نبارك للأهلي وهناك أندية تأهلت بنقاط أقل والتحكيم تحامل علينا كثيراً” .

واختتم تصريحه : “كان لابد من استخدام تقنية الفيديو في هذه المباراة نظراً لأهميتها وحساسيتها”. المادة السابقة بعثة المريخ لكادقلي لمواجهة الهلال المقالة القادمة خطوة النعسان تربك الموقف وإتحاد الكرة يرفض إرسال البطاقة الدولية

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