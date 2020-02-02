بعثة المريخ لكادقلي لمواجهة الهلال

الخليج 365 : من المتوقع أن تغادر بعثة المريخ الى كادقلي اليوم لاداء مباراة الاسبوع الاول من الدوري الممتاز امام هلال الجبال سيلعب المريخ باضافة عناصر جديدة بعد نهاية الانتدابات وضم لاعبين مميزين بقيادة الغاني ريشموند وبجانب اللاعبين جدو كومر وابو القاسم فضلا عن لاعبيه القدامي

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