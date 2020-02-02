خبير إقتصادي يؤكد اهمية مشاركة السودان فى معرض اكسبو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بروفيسور عبد الله الرمادي الاكاديمي والخبير الاقتصادي المعروف اهمية مشاركة السودان فى معرض اكسبو الدولي الذى تستضيفه دولة الامارات العربية بامارة دبي فى الفترة من 20 اكتوبر من العام الحالى الى 10 ابريل من العام القادم.

واكد سيادته فى تصريح (لسونا) على اهمية مثل هذه الانشطة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد مضيفا ان السودانيين بطبيعتهم يفتقرون لثقافة الترويج لما بين ايديهم حياءا كعادة موروثة بينما العالم بقدم تفاصيل عن مايمتلك من ثروات وميزات او منتجات او خبرات مبينا ان العجز عن طرح ما لديك من امكانيات او ثروات فى مجال العمل والتجارة يعد منقصة وليس محمدة .

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وزاد بالقول ان السودان يتمتع بأجود المنتجات خاصة المنتجات الزراعية والحيوانية مستطردا ان الارض السودانية تنتج الغذاء الطبيعي الخالي من الاسمدة الكيماوية موضحا ان العالم الآن يتهافت على الاغذية الطبيعية وتسأءل الرمادي لماذا لاتستعين الجهات ذات الصلة بشركات عالمية متخصصة ذات امكانيات بشرية ومالية عالية لعرض صادرات البلاد وذلك لمضاعفة حجم الصادرات بعد مضاعفة الانتاج واصفا انتاج البلاد بالشحيح .

وشدد على ضرورة الاخذ بأسباب تطوير الانتاج مضيفا ان السلع والمنتجات التي يروج لها فى الاسواق العالمية ليست بأجود من السلع السودانية وزاد بالقول ان حاجة السوق العربي من الغذاء سنويا تقدر ب 30 مليار دولار موضحا ان السودان بما يملك من ثروات وامكانيات طبيعية زراعية وحيوانية قادر على استقطاب خمسة مليارات دولار من هذا المبلغ مردفا ان السودان مصنف من قبل منظمة الاغذية والزراعة العالمية من ضمن ثلاثة دول يعول عليها لسد حاجة العالم من الغذاء فى حالة

الضرورة .