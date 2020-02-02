السودان يوجه الشكر لدولة خليجية لجهودها في دعم الخرطوم

الأحد 2 فبراير 2020

بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، والدكتور عمر قمرالدين إسماعيل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وسبل تطويرها في شتى المجالات.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد قرقاش على دعم دولة الإمارات المستمر للسودان في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها، متمنيًا أن يتجاوز السودان العقبات الحالية وتتكلل مساعي الحكومة الانتقالية بالنجاح.

من جانبه، ثمّن وزير الدولة السوداني دور دولة الإمارات المهم في دعم بلاده، معبرًا عن امتنانه العميق للإمارات، مؤكدًا أن نجاح مساعي الحكومة السودانية يعتمد على العلاقات الصادقة التي تجمعها مع الدول الشقيقة مثل دولة الإمارات.