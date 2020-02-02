وزير الخارجية الإماراتي ونظيره السوداني يبحثان سبل تعزيز التعاون

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الأحد 2 فبراير 2020
بحث وزير الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، ونظيره السوداني عمر قمر الدين إسماعيل، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد أن قرقاش أكد -خلال لقائه على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية- دعم بلاده المستمر للسودان في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها، متمنيا أن يتجاوز السودان العقبات الحالية وتتكلل مساعي الحكومة الانتقالية بالنجاح.
من جانبه، ثمّن إسماعيل دور دولة الإمارات المهم في دعم بلاده، معبرا عن امتنانه العميق للإمارات، مؤكدا أن نجاح مساعي حكومة بلاده يعتمد على العلاقات الصادقة التي تجمعها مع الدول الشقيقة مثل دولة الإمارات.
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