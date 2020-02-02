وصول( 33)ألف قنطار قطن لمجمع محالج الفاو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن المهندس الصادق خالد مدير مجمع محالج الفاو عن إنطلاقة موسم حلج القطن الزهرة للموسم الزراعي 2019 — 2020م عبر محلج واحد بطاقة إنتاجية تبلغ (2400 ) قنطار قطن في اليوم ما يعادل 120 باله وابان خالد في تصريح (لسونا) بإكتمال صيانه المحلج الثاني بنسبة 93% وتوقع العمل به مطلع الأسبوع المقبل بنفس الطاقة الإنتاجية للمحلج الأول ولفت إلي أن الموسم يبشر بإنتاجية عالية تفوق الأعوام السابقة معلنا عن إكتمال حلج 13 الف قنطار قطن بما يعادل 4 ألف بالة من جملة 33 ألف قنطار من القطن وصلت لحظيرة المحالج مؤكدا أن الأولوية في حلج الاقطان لشركة الأقطان السودانية ثم زارع القطن إضافة للجهات التجارية وشدد علي ضرورة توفير الجازولين لتحقيق أهداف الموسم تجاه دعم الإقتصاد الوطني مضيفا بأن هنالك نقص في العماله اليدوية المادة السابقة عاجل..مدافع الهلال يوفع عقدا مع البنزرت التونسي المقالة القادمة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الأحد

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