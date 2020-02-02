عاجل..مدافع الهلال يوفع عقدا مع البنزرت التونسي

الخليج 365 : وقع نادي البنزرت التونسي عقدا مع مدافع الهلال السابق التونسي شهاب بن فرج لمدة موسمين واعلن النادي عن اكتمال الصفقة رسميا امس السبت عبر صفحتة الرسمية علي الصفحة الرسمية للنادي في الفيس بوك،وكانت اخر التجارب الاحترافية للاعب مع نادي الهلال والذي انهي عقده مع اللاعب في اكتوبر من عام2016 .دون مشاركات تذكر حيث اوصت الادارة الفنية للهلال عقب اقالة التونسي نبيل الكوكي بالاستغناء عن خدمات هذا اللاعب.

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