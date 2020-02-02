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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فاجأ عريس سوداني في حفل العرس بحمل عروسته بصورة مثيرة وسط الحضور وظل يتراقص بها في الوقت الذي كان فيه مغني الحفل يردد أغنية ( زولي دا والعريس شايلا).
واعتبر كثيرون بأن حمل العريس للعروسة في الأعراس السودانية تقليعة جديدة بعد انحسار رقصة العروس المثيرة وسط الحضور التي كانت جزء من طقوس الأعراس السودانية.
كانت هذه تفاصيل خبر عريس يفاجئ الحضور بحمل عروسته بصورة مثيرة بعد انحسار ظاهرة رقصة العروس.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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