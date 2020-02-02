عريس يفاجئ الحضور بحمل عروسته بصورة مثيرة بعد انحسار ظاهرة رقصة العروس.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاجأ عريس سوداني في حفل العرس بحمل عروسته بصورة مثيرة وسط الحضور وظل يتراقص بها في الوقت الذي كان فيه مغني الحفل يردد أغنية ( زولي دا والعريس شايلا).

واعتبر كثيرون بأن حمل العريس للعروسة في الأعراس السودانية تقليعة جديدة بعد انحسار رقصة العروس المثيرة وسط الحضور التي كانت جزء من طقوس الأعراس السودانية.