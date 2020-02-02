ثلاث حفلات للمطربة هدى عربي فى السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكملت الفنانة هدى عربي استعداداتها لجولتها الفنية بالمملكة العربية السعودية الأسبوع القادم، بحسب صحيفة آخر لحظة و تحيي فيها عدداً من الحفلات للجالية السودانية تستهلها يوم الخميس 13 فبراير بقاعة المخملية بالرياض، ثم تغني في مدينة جدة في اليوم التالي، وتختتم الحفلات يوم 20 بقاعة الشرق الأوسط بمدينة الدمام.

الجولة الفنية تعتبر هي الأولى لهدى عربي في المملكة، ومن المتوقع أن تشهد حفلاتها حضوراً جماهيرياً كبيراً