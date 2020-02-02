“أوهام استعمارية”… الإمارات تفتح النار بشدة على تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن “اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك، والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج وقادته، مؤسفة”.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” اليوم الأحد: “مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته، ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي، وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولّى زمنها”.

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