عقوبات مغلظة لنادي الهلال عقب اقتحام جماهيره ملعب الجوهرة الزرقاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أن نادي الهلال السوداني سيتعرض لعقوبات مغلظة عقب اقتحام جماهيره ملعب الجوهرة الزرقاء الذى استضاف مباراة الأهلي والتى انتهت بالتعادل 1-1 في ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال المصدر إن لجنة المسابقات ستعاقب الهلال بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف دولار وخوض المباراتين المقبلتين بدون جماهير في أي بطولة أفريقية يتأهل إليها سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وصعد فريق الأهلي المصري لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال خلال المباراة التى جمعتهما مساء ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.