مقتل 20 شخصا بسبب التبرك بـ”الزيت المبارك” في تنزانيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في حادث تدافع خلال قداس بشمال تنزانيا.

وأكد مسؤول حكومي لوكالة “رويترز” أن القداس المقام في استاد شمال تنزانيا، شهد تدافعا بين مئات الأشخاص أمس السبت، مما أدى إلى مقتل 20 وإصابة 16.

ووقع التدافع، حسب المسؤول، بسبب “المسارعة للتبرك بالزيت المبارك”.

وبين القتلى 5 أطفال، وتخشى السلطات ارتفاع عدد القتلى بسبب “حجم الحشد والظلام الذى كان مخيما فى أثناء التدافع”.

واجتذب القس بونيفايس موامبوسا حشودا ضخمة من خلال وعود للمصلين الذين يسيرون على ما وصفه بأنه “زيت مبارك” بالخير والشفاء من الأمراض. المادة السابقة الشرطة الشرطة السعودية تتحرك بصورة عاجلة ضد فيديو صدم المملكة لمتحرشين بالفتيات المقالة القادمة بعد “كورونا”.. فيروس إنفلونزا الطيور يتفشى بقوة في الصين

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